Si perdono durante un'escursione, salvati dai vigili del fuoco

Questo pomeriggio, intorno alle 14:30, una coppia di turisti di nazionalità francese ha vissuto momenti di panico durante un’escursione nel territorio di Baunei. Nel tentativo di raggiungere la famosa spiaggia di Cala Sisine, i due turisti si sono persi, ritrovandosi in una situazione di estrema difficoltà. Stanchi e disidratati, hanno deciso di chiedere aiuto ai soccorsi per evitare conseguenze peggiori. La richiesta di intervento è giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, che ha immediatamente mobilitato una squadra del Distaccamento di Tortolì. Data la complessità del terreno e la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento del personale del reparto volo di Alghero. A bordo dell’elicottero “Drago 144”, gli specialisti del SAF (Speleo Alpino Fluviale) si sono diretti verso la zona indicata. Dopo una breve ricerca, i turisti sono stati individuati in località Bidonie, un’area nota per il suo paesaggio impervio e selvaggio. Grazie alla competenza e alla rapidità degli operatori, i giovani sono stati verricellati a bordo dell’elicottero in tutta sicurezza.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

