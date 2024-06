Scoperte medievali a Oristano, seminario al Teatro Garau

Sabato 15 giugno, alle ore 18:30, al Teatro Garau, si terrà il seminario dal titolo “Alla scoperta di Oristano nel Medioevo. Nuovi studi e ricerche”. L’ingresso è libero. L’evento, patrocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Oristano, in collaborazione con l’Istar, Istituto Storico Arborense di ricerca e valorizzazione storica del Giudicato d’Arborea e del Marchesato di Oristano e dall’Associazione Culturale “Oristano nascosta”, offrirà l’opportunità di condividere alcuni studi e ricerche inedite relativi alla città di Oristano durante il periodo medievale. Dopo i saluti del sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, dell’assessore alla Cultura Luca Faedda e del Presidente dell’Istar Erika Vivian, Marco Piras, presidente dell’associazione “Oristano Nascosta”, introdurrà i lavori del seminario. Nel corso della serata saranno presentati i dati dei rilevamenti effettuati con il georadar nel sottosuolo della città, svelando nuove informazioni sulle sue antiche strutture e insediamenti. Antonio Trogu, della società Henge S.r.l. (Geofisica applicata – Diagnostica per immagini – Controlli non distruttivi), presenterà i risultati dei rilevamenti georadar effettuati nelle strade adiacenti al

