Trionfo azzurro, Alessia Orro porta l'Italia del volley alle Olimpiadi

L’Italia del volley femminile ha ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi in grande stile, nonostante un percorso iniziale difficile. Guidata dall’eccezionale duo Paola Egonu-Alessia Orro, la squadra azzurra ha conquistato la Nations League, sconfiggendo il Giappone per 3-1 nella finale di Bangkok e assicurandosi così un posto ai giochi parigini. Alessia Orro, che ha mostrato un livello di gioco straordinario, ha ricevuto anche il titolo di “miglior palleggiatrice”. Per l’atleta di Narbolia, questo traguardo rappresenta una vera rinascita con la maglia della Nazionale, dopo le controversie che avevano segnato la fine della gestione del ct Mazzanti. La pallavolista sarda ha espresso grande soddisfazione per il successo ottenuto, sottolineando come ciò dimostri la continuità del duro lavoro svolto in allenamento. Ha aggiunto che il ritmo mostrato in gara è una conferma degli sforzi del team e ha auspicato di poter continuare su questa strada in vista delle Olimpiadi. La coppia Egonu-Orro è stata la chiave del successo, rilanciata dal nuovo ct, Julio Velasco. Ora, l’attenzione si sposta sui giochi

