Lavori sulla strada per Paulilatino, chiude lo svincolo

Sulla strada statale 131 “Carlo Felice” da domani Anas avvierà una nuova fase dei lavori di costruzione del nuovo svincolo di Paulilatino. Questa fase degli interventi prevede la realizzazione delle rampe di immissione e uscita sulla carreggiata in direzione Cagliari della statale. Le lavorazioni riguarderanno inoltre l’ammodernamento del tratto della via Nazionale interno allo svincolo e compreso tra la statale 131 e la rotatoria in corso di realizzazione di collegamento tra le rampe di svincolo e la viabilità locale. Per consentire le attività di cantiere si rende necessaria la chiusura dello svincolo in entrata e in uscita all’area industriale di Paulilatino che sarà comunque raggiungibile dallo svincolo di Paulilatino sud al chilometro 119. I lavori di realizzazione del nuovo svincolo sono stati avviati nel settembre del 2023. Per limitare i disagi alla circolazione, in una prima fase, le lavorazioni hanno riguardato le rampe di svincolo non interferenti con il traffico della statale che, a meno della bitumazione, sono già state realizzate. I lavori, che hanno

