Oristano, chiesta la condanna per l'ex inviato Cristian Cocco

Il processo contro Cristian Cocco, ex inviato di Striscia la Notizia, è giunto a una svolta. Secondo l’accusa, Cocco avrebbe tentato di estorcere denaro dai suoi ex collaboratori, Noris Antonio Massimo Aversano e Krisztina Henriette Papp, durante il periodo in cui lavorava per il noto programma satirico di Canale 5. Il sostituto procuratore ha chiesto una pena di 3 anni e 4 mesi, oltre a una multa di 700 euro, sottolineando che le accuse sarebbero supportate da prove emerse nel corso del processo. L’avvocato Cristina Puddu, rappresentante legale di Cocco, avrà l’opportunità di presentare la difesa il prossimo 25 settembre, durante quello che dovrebbe essere l’atto conclusivo del processo. Le accuse contro Cocco includono il presunto tentativo di estorcere circa 62mila euro dai suoi ex collaboratori, una somma che, secondo l’accusa, rappresentava una parte dei compensi che la società collegata a Mediaset aveva pagato loro per il supporto tecnico e logistico fornito durante le riprese dal 2014 al 2018. L’accusa afferma che Cocco avrebbe minacciato

