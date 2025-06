Treni, rallentamenti su Roma-Napoli: ritardi fino a 4 ore

(Adnkronos) - Ritardi fino 240 minuti sulla linea Roma- Napoli. A causare il rallentamento dei treni un inconveniente tecnico a un convoglio di altra Impresa ferroviaria nei pressi di Anagni, si legge sul sito di Trenitalia.

La circolazione ferroviaria è rallentata anche sulla linea Alta Velocità Milano–Bologna, in prossimità di Reggio Emilia dalle 18.50 a causa di un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea. Rfi segnala rallentamenti fino a 50 minuti. Sono in corso verifiche tecniche al treno fermo.

Ritardi anche sulla linea Milano-Venezia, dove la circolazione ferroviaria permane rallentata in prossimità di Verona Porta Nuova per un inconveniente tecnico alla linea su cui sono al lavoro i tecnici di Rfi. A quanto riferisce Infomobilità, ci sono rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni o cancellazioni.

I treni ad Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti sulla tratta Roma-Napoli con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono:

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Reggio Calabria Centrale (21:44)

• FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) - Salerno (20:10)

• FR 9539 Milano Centrale (13:10) - Napoli Centrale (18:53)

• FR 8519 Bolzano (13:12) - Sibari (22:33)

• FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) - Napoli Centrale (18:48)

• FR 9637 Milano Centrale (13:58) - Napoli Centrale (18:33)

• FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) - Napoli Centrale (19:48)

• FR 9639 Milano Centrale (14:30) - Reggio Calabria Centrale (23:09)

• FR 8868 Lamezia Terme Centrale (14:57) - Roma Termini (19:15)

• FR 9547 Milano Centrale (15:10) - Salerno (20:36)

• FR 9643 Milano Centrale (15:25) - Napoli Centrale (20:05)

• FR 9427 Venezia Santa Lucia (15:26) - Salerno (21:38)

• FR 9592 Sapri (16:13) - Milano Centrale (23:50)

• FR 9647 Milano Centrale (16:30) - Foggia (23:05)

• FA 8319 Roma Termini (16:55) - Benevento (18:55)

• FR 8343 Roma Termini (17:10) - Napoli Centrale (18:23)

• FR 9662 Napoli Centrale (17:25) - Milano Centrale (22:00)

• FR 8323 Roma Termini (17:58) - Lecce (23:46)

• FR 9434 Napoli Centrale (18:09) - Venezia Santa Lucia (23:34)

• FR 9668 Napoli Centrale (18:30) - Milano Centrale (23:00)

