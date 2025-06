Emergenza incendi in Sardegna: 24 roghi in un solo giorno, 7 richiedono l’intervento aereo

CAGLIARI, 29 giugno 2025 – Giornata critica per la Sardegna sul fronte incendi. Oggi, ben 24 roghi si sono sviluppati in varie zone dell'isola, 7 dei quali hanno richiesto il supporto della flotta aerea regionale e nazionale. Gli interventi sono stati coordinati dalle stazioni del Corpo Forestale della Regione e hanno coinvolto elicotteri, Canadair, volontari, barracelli e squadre di Forestas. In alcune località, si è reso necessario evacuare la popolazione.

Incendio a Quartucciu (località Mela Murgia)

Uno degli incendi più significativi si è sviluppato a Quartucciu, in località Mela Murgia. Le operazioni di spegnimento, terminate alle 17:32, sono state dirette dal personale della Stazione forestale di Campu Omu. In campo anche un elicottero con personale elitrasportato da Villasalto, la squadra Forestas di Sinnai “Sa Pira”, i volontari NOS di Quartu S.E. e i Vigili del Fuoco.

Emergenza tra Sassari e Alghero: cittadini evacuati

Un vasto incendio ha colpito l’agro tra Sassari e Alghero, in località Sa Coa de su Soldau/Santa Maria la Palma. Coordinato dalla stazione forestale di Sassari, ha richiesto l’intervento degli elicotteri da Limbara e del Superpuma di Fenosu, oltre a un Canadair partito da Genova. A Santa Maria La Palma si è reso necessario evacuare diverse abitazioni. Le fiamme non sono ancora state domate.

Ozieri in lotta con le fiamme

Situazione critica anche a Ozieri, dove è intervenuta la stazione forestale locale, con il supporto di elicotteri da Anela, del Superpuma da Alà dei Sardi e di un Canadair da Olbia. Le squadre di volontari locali sono sul posto e le operazioni sono ancora in corso.

Incendi in altre località: Muros, Villacidro, Ossi, Ittiri

Muros: l’incendio è gestito dalla stazione forestale di Ploaghe , con l’elicottero da Farcana .

Villacidro (loc. T. Narti): interventi complessi con elicotteri da Pula , Villasalto , S. Cosimo , oltre al supporto dell’ esercito e dell’ Aeronautica Militare . Presente anche il GAUF di Cagliari e squadre Forestas di Guspini e Villacidro .

Ossi: interventi coordinati dalle stazioni di Ittiri e Thiesi , elicottero da Farcana, Forestas di Osilo e Ploaghe , volontari di Uri e Barracelli di Tissi .

Ittiri (loc. M. Unturzu): gestito dalla stazione di Villanova Monteleone, supportata da Forestas di Putifigari e Villanova, Barracelli e volontari locali. È intervenuto un Canadair da Olbia.

Allerta massima: rischio incendi elevato

Le autorità regionali mantengono lo stato di massima allerta per le prossime ore, data la combinazione di caldo, vento e vegetazione secca. La popolazione è invitata a segnalare tempestivamente ogni focolaio al numero di emergenza e a evitare attività a rischio nei campi.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie