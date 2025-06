Denunciata per omicidio stradale la barista di 25 anni che ha travolto e ucciso sul colpo un nigeriano sulla 554

Selargius, Sardegna – 29 giugno 2025

Dramma sulla Strada Statale 554 alle prime luci dell’alba. Un uomo di 46 anni, il nigeriano Michael Omomidue, ha perso la vita in un incidente agghiacciante avvenuto intorno alle 5 del mattino tra Selargius e Settimo San Pietro. La vittima è stata travolta e uccisa sul colpo mentre camminava lungo la carreggiata.

Alla guida dell’auto che ha seminato la morte una giovane barista di 25 anni, risultata gravemente positiva all’alcol test. Il suo tasso alcolemico era ben oltre lo 0,5 g/l consentito per legge, rendendo la sua presenza alla guida completamente illegale.

Il violentissimo impatto è avvenuto nei pressi dell’incrocio semaforico di via Roma, a Selargius. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il corpo dell’uomo è stato scaraventato a metri di distanza. Non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i Carabinieri del Radiomobile di Quartu Sant’Elena per effettuare i rilievi, affiancati dai Vigili del Fuoco, accorsi per mettere in sicurezza l’area.

La donna è stata denunciata per omicidio stradale, e rischia pene pesantissime. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, mentre la comunità locale è sotto shock per l’ennesima morte assurda sulle strade sarde.

Incidente mortale sulla SS554: un'altra vittima dell’alcol al volante

L’incidente ha scatenato l’indignazione dei residenti, esasperati da una strada da anni segnata da tragedie. La notizia ha già fatto il giro del web, con decine di messaggi di cordoglio e rabbia sui social.

