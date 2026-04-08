Tregua Iran-Usa, Trump si arrabbia per la nota di Teheran: "E' falsa e Cnn abbocca"

(Adnkronos) - Donald Trump annuncia la tregua di due settimane con l'Iran e poi si arrabbia subito. Il presidente degli Stati Uniti dice sì all'accordo che congela la guerra e riapre lo Stretto di Hormuz: per la Casa Bianca, come dice la portavoce Karoline Leavitt, è un successo per gli Usa. La Cnn e il New York Times, però, danno ampio risalto ad una nota del Supremo Consiglio della Sicurezza Nazionale, il principale organismo collegiale che si occupa della tutela degli interessi dell'Iran in ambito di sicurezza nazionale.

"Il nemico, nella sua guerra ingiusta, illegale e criminale contro la nazione iraniana, ha subito una sconfitta innegabile, storica e schiacciante. Le nostre mani restano sul grilletto e, al minimo errore da parte del nemico, risponderemo con tutta la nostra forza. Ci congratuliamo con il popolo iraniano per questa vittoria e ribadiamo che, fino a quando non saranno definiti i dettagli finali della vittoria stessa, funzionari e popolo devono rimanere uniti e determinati", il contenuto del comunicato che celebra la tregua come una vittoria ottenuta da Teheran contro un nemico sconfitto sul campo.

Per Trump è un affronto totale. Il presidente degli Stati Uniti si affretta a condividere la nota del ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, che usa toni più sfumati e riconosce il ruolo del presidente americano nel dialogo. "La presunta dichiarazione diffusa da CNN World News è una frode, come CNN ben sa. La falsa dichiarazione è stata collegata a un sito di fake news (della Nigeria) e, ovviamente, è stata immediatamente ripresa da CNN e diffusa come titolo 'legittimo'", scrive Trump in un post di fuoco. "La dichiarazione ufficiale dell'Iran è stata appena rilasciata e pubblicata su Truth", dice evidenziando la nota di Araghchi. "Le autorità stanno cercando di stabilire se sia stato commesso un reato con la pubblicazione della falsa dichiarazione di CNN World, o se si tratti di un individuo senza scrupoli. CNN ha ricevuto l'ordine di ritirare immediatamente questa dichiarazione e di scusarsi per la sua, come al solito, pessima 'informazione'. I risultati dell'indagine saranno annunciati a breve", aggiunge Trump.

Nessuna retromarcia da parte dei media americani. La nota del Supremo Consiglio continua a circolare, un'onta per il presidente americano. "Nessuno può credere che la CNN, con le sue notizie false, abbia diffuso una dichiarazione consapevolmente falsa e pericolosa, fingendo che provenisse dai più alti livelli del governo iraniano. Non è così!", rincara la dose Trump, proseguendo la sua battaglia. "È stata completamente inventata e pubblicata come titolo, forse con l'intento di esacerbare una situazione già molto delicata. Si trattava di un nuovo sito web nigeriano, noto per le sue attività di disturbo, e la CNN è stata beccata a barare: un'azione estremamente pericolosa".