Champions, oggi Psg-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna la Champions League con l'andata dei quarti di finale. Oggi, mercoledì 8 aprile, tocca al big match tra il Psg e il Liverpool, al Parco dei Principi. I francesi hanno eliminato il Chelsea agli ottavi, mentre i Reds arrivano dal successo in rimonta contro il Galatasaray. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Psg-Liverpool, in campo stasera alle 21:

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique

Liverpool (4-3-3): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitiké, Wirtz. All. Slot

La partita dei quarti di Champions tra Psg e Liverpool sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video.