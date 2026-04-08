Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump

(Adnkronos) - Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, con lo stop alla guerra per 2 settimane, ruota attorno al piano in 10 punti elaborato da Teheran e consegnato a Donald Trump. Il documento, secondo il presidente americano, rappresenta "una base praticabile su cui negoziare" per arrivare alla conclusione definitiva della guerra e alla costruzione di una pace duratura. "E' stato raggiunto un accordo su quasi tutti i vari punti oggetto di contrasto in passato tra gli Stati Uniti e l'Iran, un periodo di due settimane consentirà di finalizzare e portare a compimento l'intesa", afferma Trump nel post pubblicato sul social Truth. A stretto giro, arriva la nota del ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, che si esprime a nome del Supremo Consiglio di Sicurezza Nazionale della Repubblica islamica.

"Per un periodo di due settimane, sarà possibile il transito sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz in coordinamento con le forze armate dell'Iran e tenendo in considerazione limitazioni tecniche", annuncia il numero 1 della diplomazia iraniana. Anche Araghchi accende i riflettori sui 10 punti elaborati da Teheran: il ministro riferimento alla "richiesta degli Stati Uniti di negoziati basati sulla loro proposta articolata in 15 punti" e cita "l'annuncio del presidente degli Stati Uniti in relazione all'accoglimento dello schema generale dei 10 punti proposti dall'Iran come base per le trattative".

L'Iran, in sostanza, evidenzia la propria iniziativa. Lo fa con toni ancora più netti in un'altra nota del Supremo Consiglio che, in particolare la Cnn e il New York Times, riportano subito dopo la fumata bianca: "Il nemico, nella sua guerra ingiusta, illegale e criminale contro la nazione iraniana, ha subito una sconfitta innegabile, storica e schiacciante. Le nostre mani restano sul grilletto e, al minimo errore da parte del nemico, risponderemo con tutta la nostra forza. Ci congratuliamo con il popolo iraniano per questa vittoria e ribadiamo che, fino a quando non saranno definiti i dettagli finali della vittoria stessa, funzionari e popolo devono rimanere uniti e determinati".

Al di là dei toni e delle formule, il fulcro è rappresentato dai 10 punti: la proposta di Teheran non è integralmente nota. Ciò che trapela, però, delinea un quadro ancora fluido e evidenzia l'importanza dei negoziati diretti tra i due paesi. Secondo il New York Times, il documento proposto dall'Iran non contempla la rinuncia esplicita all'arricchimento dell'uranio né lo smantellamento del programma nucleare. Trump ha sempre fatto riferimento ad un obiettivo prioritario nella guerra: impedire a Teheran di arrivare ad ottenere l'arma atomica. In teoria, la strada rimarrebbe aperta. Il testo, inoltre, prevederebbe la rimozione di tutte le sanzioni adottate da ogni amministrazione americana sin dalla presidenza di George W. Bush. L'Iran otterrebbe enormi benefici senza rinunciare, apparentemente, all'ambizione di diventare una potenza nucleare.

Anche la riapertura dello Stretto di Hormuz è un capitolo in evoluzione. Nel piano in 10 punti, l'Iran rivendica un ruolo di gestione del braccio di mare, con la definizione di regole. Non è chiaro se il sistema ipotizzato da Teheran arrivi a contemplare anche 'tariffe'. Trump fa riferimento, nel suo post, all'apertura "completa, immediata e sicura" dello Stretto senza spingersi oltre. Araghchi, invece, chiama in causa direttamente le "forze armate iraniane" alle quali sembra spettare un ruolo assolutamente centrale per garantire un "transito sicuro".