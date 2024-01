Cabras

Lettera aperta al sindaco e ai consiglieri comunali

Pubblichiamo una lettera aperta inviata al sindaco e ai consiglieri comunali di Cabras dal presidente dell’associazione TAO, Dario Cossu.

—-

Il 13 di giugno del 2023, a distanza di due settimane dalle elezioni comunali, come cittadino responsabile e come presidente di una associazione civica, sentii il dovere di scrivere una lettera aperta indirizzata, come pure questa seconda, al Sindaco, ai Consiglieri comunali, ai cittadini e agli organi di stampa, sottoponendo alla loro attenzione una serie di riflessioni e di considerazioni che ritenevo e ritengo opportune per svegliare, una buona volta, dal lungo letargo in cui sembra essere precipitata la nostra comunità.

Speravo che con le considerazioni espresse nella mia lettera aperta potesse iniziare per il nostro paese l’avvio di una svolta decisiva per la rinascita e per il cambiamento di Cabras. Speravo che quelle riflessioni potessero dare uno spunto a un cambiamento di rotta, almeno della parte responsabile, seppure minoritaria della cittadinanza.

Così, finora, non è stato. Dopo oltre sei mesi dall’evento delle elezioni si torna al già visto. Pare che tutto voglia continuare nel segno del conformismo e del ”tutto va per il meglio”, per cui il vecchio Sindaco, rieletto, dà l’impressione di voler imprimere, anche al presente mandato amministrativo, l’impronta di quello precedente, caratterizzato da una gestione monocratica e autoritaria del potere sindacale.

La rotta della nuova Amministrazione pare ormai segnata, come dire: “Ai problemi del Comune ci penso io e il mio cerchio magico. Ai cittadini e alle associazioni il compito di battere le mani e di esprimere consenso”, con buona pace dei principi generali dello Statuto comunale del 2003 e, in particolare, degli articoli 62 e 63 dello stesso che dettano ai Sindaci del Comune di Cabras l’obbligo di promuovere, in modo adeguato, la partecipazione dei cittadini alle cose del Comune, in forma singola e associata.

Si tratta di regole che raramente i Sindaci hanno rispettato attivandole.

Richiamandomi a esso e recedendo dalla tentazione di chiudere quest’ultima tappa, iniziata nel 2016, della mia libera partecipazione alla vita sociale del mio paese e grazie anche all’incoraggiamento di alcuni amici e alla mia caparbietà, ho deciso di riprendere la mia attività, da un poco sospesa, di stimolatore delle problematiche della nostra comunità, per le quali, purtroppo, una grossa parte di essa manifesta indifferenza e noncuranza.

Chiudo questa mia seconda lettera aperta riproponendo al Sindaco, alla sua Giunta e a tutto il Consiglio comunale di inserire nello Statuto del Comune, istituzionalizzandole, le tre proposte avanzate dall’Unione delle Associazioni nell’ultimo documento preelettorale del 23 maggio 2023:

1) l’assemblea popolare per le decisioni più importanti della comunità;

2) le Commissioni consultive settoriali aperte ai cittadini responsabili e portatori di conoscenze;

3) periodiche sessioni del Consiglio comunale dedicate esclusivamente alle proposte dei cittadini attinenti alle problematiche della nostra comunità.

Sono tre modi semplici ed efficaci per stimolare il cittadino alla partecipazione, fondamento necessario per rivitalizzare la democrazia, oggi più che mai bisognosa di ossigeno, prodotto dalla partecipazione attiva del cittadino non solo con l’espletamento del diritto al voto ma più ancora con quella alle decisioni politico amministrative.

Bene ha fatto il Presidente della Repubblica a ricordarcelo col messaggio di fine anno.

Dario Cossu

Giovedì, 25 gennaio 2024