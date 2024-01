Arborea

Annuncio della Asl 5

La provincia di Oristano avrà un altro ASCoT: domani – venerdì 26 gennaio – entrerà in servizio il nuovo ambulatorio straordinario territoriale di Arborea. Lo ha annunciato la Asl 5.

Il servizio è riservato ai cittadini di Arborea rimasti senza medico di base. L’ambulatorio accoglierà i pazienti in via Romagna tutti i venerdì dalle 15,15 alle 20,15 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30.

Sale a 27 il numero degli ASCoT della provincia. “Un’ulteriore attenzione da parte della direzione generale della Asl 5 e dell’ufficio integrazione ospedale-territorio, che coordina il progetto degli ASCoT, al territorio del terralbese e alle esigenze dei pazienti di questa zona interna”, ha commentato il direttore socio-sanitario della Asl 5, il dottor Alessandro Baccoli.

Gli ambulatori. Sono 25 gli ASCoT nella provincia di Oristano, ad Allai, Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Terralba, Tramatza, Uras, Villaurbana, Zeddiani.

I cittadini privi del medico di famiglia possono recarsi negli ambulatori nei giorni e negli orari pubblicati sul sito asl5oristano.it, muniti di tessera sanitaria, per ottenere gratuitamente prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Adi, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli accordi collettivi nazionali.

Giovedì, 25 gennaio 2024