Tre fratelli diventano padri nello stesso giorno e, in totale, festeggiano la nascita di 4 bambini. Se non è un record, manca poco. La raffica di lieti eventi si è verificata in Israele, nell'ospedale Ma'ayanei Hayeshua di Bnei Brak, a sud di Tel Aviv. La notizia diffusa dai media israeliani viene rilanciata dal portale Infobae. "Niente avrebbe potuto prepararci ad un momento così speciale", ha fatto sapere l'ospedale dopo i parti che si sono verificati nel giro di poche ore nella giornata di martedì.

Le 3 coppie sono entrate in momenti diversi in ospedale. I primi due parti sono stati singoli. La moglie del terzo fratello, invece, ha dato alla luce 2 gemelli: in totale, 4 bambini.