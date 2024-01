Sassari

“Merci pericolose” sequestrate dalla polizia stradale

Oltre un centinaio di batterie per auto trasportate all’interno di un mezzo non idoneo, un normale furgoncino. Classificate come merci pericolose, le batterie sono state sequestrate dalla polizia stradale nella zona industriale di Sassari.

Vista l’assenza delle autorizzazioni necessarie al trasporto, il conducente del furgone – un uomo di 38 anni residente a Sassari – è stato denunciato.

È successo qualche giorno fa, nel corso di normali controlli sul trasporto merci.

Particolare attenzione è rivolta al trasporto sulle strade di rifiuti pericolosi senza le necessarie misure di sicurezza.

Mercoledì, 17 gennaio 2024