Tramatza, al via i Riti della Settimana Santa: il programma

La Settimana Santa prende vita anche a Tramatza, dove i riti religiosi assumono un significato profondo. A dirigere le celebrazioni sarà il giovane parroco, don Giacomo Zichi, il quale guiderà la comunità attraverso i momenti di preghiera e riflessione in questo periodo sacro. Nel pomeriggio del Giovedì Santo, alle ore 17:30, la comunità si riunirà per la solenne celebrazione della Santa Messa in Coena Domini. Successivamente, alle 22, è prevista l’Ora Santa dedicata all’adorazione e alla preghiera. Un momento di intima riflessione e devozione per i fedeli. Nel mattino del Venerdì Santo, alle ore 6, è prevista la Via Crucis lungo le strade del paese, un momento di meditazione e preghiera che coinvolge tutta la comunità. Successivamente, alle ore 17, si terrà la solenne Liturgia in Passione Domini, seguita dal rito de S’Iscravamentu e dalla commovente processione con il Cristo morto, un evento di profonda devozione per i fedeli di Tramatza. Nel giorno del Sabato Santo, momento di attesa e preparazione per la festività della

