Da Oristano a Porto Torres l'appello contro la violenza a scuola

La scuola dovrebbe essere un luogo di apprendimento, crescita e sicurezza, ma purtroppo, ci troviamo di fronte a episodi che nulla hanno a che vedere con questi valori. Nel mese di febbraio, una scuola superiore di Oristano è stata scossa da un atto di violenza inaudita. Un alunno con gravi disturbi comportamentali ha assalito le insegnanti di sostegno, costringendole a ricorrere al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino a causa delle botte e degli spintoni ricevuti. Questo episodio ha messo in luce la vulnerabilità degli insegnanti e del personale scolastico di fronte a situazioni di pericolo. Soprattutto evidenzia la necessità di affrontare in modo serio ed efficace le problematiche legate alla salute mentale e al comportamento degli studenti. Ma non è solo a Oristano che si è verificata una simile violenza. A Porto Torres, di recente, un insegnante dell’Istituto Nautico Mario Paglietti è stato vittima di un’aggressione brutale da parte di uno studente diciassettenne durante una lezione. Il giovane ha insultato e minacciato il professore di morte, per poi schiacciargli

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

