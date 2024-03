Nuovo turno all'Ascot di Arborea, modifica degli orari a Oristano

La direzione generale della Asl 5 di Oristano e la struttura semplice dipartimentale “Integrazione Ospedale – Territorio” hanno annunciato un aggiornamento negli orari di servizio nell’Ascot di Arborea, la riapertura dell’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Bauladu, e la temporanea sospensione di un turno presso Oristano. A partire da mercoledì 27 marzo, sarà introdotto un nuovo turno presso l’Ascot situato in via Romagna ad Arborea, attivo ogni mercoledì dalle 8 alle 13. Inoltre, si comunica che sabato 30 marzo il turno regolare previsto per l’Ascot di Arborea non sarà operativo. Tuttavia, i pazienti potranno essere accolti presso l’ambulatorio del dottor Alessandro Floris, sempre nel medesimo paese, situato in via De Gasperi 9, dalle 9:30 alle 12:30. Il servizio è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di base di Arborea. Mercoledì 27 marzo, sarà riaperto l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale situato in via Antonio Gramsci 3 a Bauladu. Il servizio sarà attivo ogni mercoledì, dalle ore 9 alle ore 14. Questo servizio è riservato esclusivamente ai pazienti residenti a Bauladu,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

