Tragico scontro tra due auto: un morto e alcuni feriti

Olbia

L’incidente questa mattina

È di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle intorno alle 8 lungo la strada Statale 279 che collega Sassari con Olbia, nel tratto Monti e Berchidda. Si registrano anche feriti.

Per cause da accertare, all’altezza del chilometro 53 in direzione Sassari, si sono scontrate frontalmente due auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia e il 118, oltre all’elisoccorso.

Gli operatori del servizio sanitario hanno trasferito i feriti in ospedale.

Le squadra del 115 e gli operatori dell’Anas hanno messo in sicurezza la sede stradale.

La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi dell’incidente.

Martedì, 5 marzo 2024

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviare alla Redazione di Linkoristano un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta

Fonte: Link Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie