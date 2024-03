Ollastra

Avviso del Comune

È al lavoro a Ollastra la macchina organizzativa per l’edizione 2024 della Fiera di San Marco e c’è ancora qualche settimana di tempo per gli operatori economici che intendano partecipare all’evento come espositori.

“La scadenza per la presentazione delle domande era fissata per il 28 febbraio”, ha spiegato l’Amministrazione comunale, “ma saranno accettate anche le domande arrivate a marzo”.

Gli operatori in possesso dell’autorizzazione decennale dovranno inviare l’assenso alla partecipazione redatto