Allerta meteo a Oristano, chiuso il ponte sommergibile di Silì

Il Comune di Oristano ha disposto la chiusura del ponte sommergibile di Silì come misura precauzionale, a causa delle avverse condizioni meteo e dell’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico diffusa dalla Protezione Civile. Questa disposizione rimarrà in vigore fino a cessate esigenze, considerando il rischio di allagamenti in golena causati dall’innalzamento del livello del fiume Tirso. La Protezione Civile ha dichiarato l’allerta gialla anche per la giornata odierna, con il rischio idraulico a valle salito a livelli di allarme. Tale situazione ha reso necessaria la chiusura del ponte sommergibile al traffico. Ieri, intorno alle 17, i vigili del fuoco di Oristano erano intervenuti per una verifica sulla strada provinciale 71, al confine tra Busachi e Samugheo. La squadra del Distaccamento di Abbasanta è intervenuta e ha rilevato un cedimento del piano stradale di oltre 50 centimetri durante l’ispezione. Di conseguenza, la circolazione è stata interrotta per garantire la sicurezza dei viaggiatori. Ieri la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allerta in diversi comuni

