Bosa

Anche due donne nella formazione nata poco più di un anno fa

Ha accompagnato con il canto a Cuncordu alcuni rituali della Settimana Santa a Bosa. Il Trio Unisono – ovvero Giulia Delogu di Flussio, Luca Demartis di Macomer e Angela Farina di Ternuraghes – ha proposto per la Domenica delle Palme un concerto intitolato “Rughe dolorosa”, e il mercoledì ha lo Stabat Mater, nella chiesa del Carmelo di Bosa.

La formazione, nata nel poco più di un anno fa, rappresenta una novità: “Il canto a Cuncordu nasce prettamente dalle voci maschili, ma anche le fedeli – le consorelle – tempi addietro erano solite cantare durante i riti della Settimana Santa. In una società dove si rivendicano gli eguali diritti, abbiamo messo in piedi un progetto canoro dove manteniamo la tradizione dei canti con questa piccola innovazione, riuscendo in poco tempo a farci apprezzare dalla formazioni storiche, che ci incoraggiano a continuare”, spiegano dal Trio. “Portiamo avanti una tradizione legata all’ambito delle confraternite e nello specifico di questa settimana, la più importante per la cristianità”.

