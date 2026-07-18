(Adnkronos) - Il Tour de France 2026 torna protagonista con la quattordicesima tappa. Oggi, sabato 18 luglio, la Grande Boucle riprende la sua corsa - in diretta tv e streaming, in chiaro - con una frazione che partirà da Mulhouse e arriverà a Le Markstein Fellering dopo 155,3 km. In maglia gialla sempre il grande favorito alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogacar.

La quattordicesima frazione del Tour è una tappa di montagna che si svolgerà sulla catena dei Vosgi. È previsto un dislivello di 3.800 m nei 155,3 km di corsa. Le salite in programma sono quattro, di cui tre di prima categoria. La prima è prevista a una trentina di chilometri dalla partenza da Mulhouse con il Grand Ballon (1/a categoria - 21,5 km con una pendenza media del 4,8%). Meno di una decina di chilometri più avanti, il gruppo passerà per il Markstein - Fellering. Poi ci sarà un circuito di 111,4 km che include il Col du Page (2/a categoria - 9,8 km con pendenza media del 4,7%), il Ballon d’Alsace (1/a categoria - 8,9 km con pendenza media del 6,9%) e il Col du Haag (1/a categoria – 11,2 km con una pendenza media del 7,3%).

La partenza della 14esima tappa del Tour de France è prevista per le ore 13.30, con l'arrivo che è invece in programma intorno alle 17.25. La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.