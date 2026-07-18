(Adnkronos) - Francia e Inghilterra si sfidano oggi nella finale per il terzo posto ai Mondiali 2026 - in diretta tv e streaming, anche in chiaro. Oggi, sabato 18 luglio, i Bleus, guidati in panchina per l'ultima volta dal ct Ddier Deschamps affrontano la Nazionale dei Tre Leoni. In palio il podio nella rassegna iridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà al Miami Stadium. In semifinale la Francia è stata battuta 2-0 dalla Spagna, mentre l'Inghilterra ha perso 2-1 con l'Argentina, campione in carica.

La sfida tra Francia e Inghilterra è in programma oggi, sabato 18 luglio, alle ore 23. Ecco le probabili formazioni:

Francia (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Theo Hernandez; Kanté, Rabiot; Cherki, Olise, Doué; Mbappé. Ct: Deschamps.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Spence, Guéhi, Konsa, O’Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. Ct: Tuchel.

Il match tra Francia e Inghilterra sarà trasmesso in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.