Tour de France, oggi 19esima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Diciannovesima tappa per il Tour de France 2025. La Grande Boucle torna in strada oggi, venerdì 25 luglio. I ciclisti percorreranno 129,9 chilometri nella regione della Savoia, partendo da Albertville e arrivando a La Plagne. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming.

Il Tour de France, dopo la tappa 'regina' di ieri, riparte con una frazione esplosiva di 129,9 chilometri che attraversa la regione della Savoia. Si tratta della tappa più breve tra quelle in linea dell'intera Grande Boucle e anche l'ultima giornata in montagna per il gruppo. Nonostante la tappa breve, sono in programma ben cinque salite. Si parte da Albertville, città che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1992. La prima scalata che il gruppo dovrà affrontare sarà quella della Cote d'Hery-sur-Ugine, un GPM di seconda categoria da 11,3 km al 5,1% di pendenza.

Poi sarà la volta del Col des Saisies, GPM di prima categoria da 13,7 km al 6,4%, del Col du Pre, GPM hors categorie da 12,6 km al 7,7%, e del Cormet de Roselend, GPM di seconda categoria da 5,9 km al 6,3%. La salita finale, lunga quasi 20 km (19,1 per la precisione) e con il 7,2% di pendenza, che culminerà nell'arrivo di La Plagne, sarà l'ultima occasione per i corridori per provare a migliorare la propria classifica generale. In totale il dislivello da coprire per i corridori sarà di 4550 metri.

Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto - a seconda delle tappe - tra le 14 e le 15. La diciannovesima tappa di oggi, venerdì 25 luglio, inizierà intorno alle 13.30, con l'arrivo previsto alle 17.18. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie