Quattro persone sono state arrestate questa mattina nella capitale britannica dopo aver imbrattato con cibo la teca contenente la Corona Imperiale, uno dei Gioielli della Corona custoditi nella Torre di Londra. La polizia è stata chiamata intorno alle 11, e ha fermato quattro persone con l'accusa di danneggiamento. La Jewel House della Torre è stata chiusa al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia. Take Back Power, gruppo di attivisti che si autodefinisce di resistenza civile non violento, ha rivendicato la paternità del gesto affermando di aver agito per rivendicare l'istituzione da parte del governo del Regno Unito di un'assemblea permanente dei cittadini - una "Casa del Popolo" - con il potere di "tassare la ricchezza estrema e rimettere in ordine la Gran Bretagna".