Torna in libertà il giovane arrestato dopo il blitz nella maxi piantagione di droga a Villa Sant’Antonio

Villa Sant’Antonio

Il Tribunale del riesame di Cagliari ha rimesso in libertà Omar Boukri, il giovane di 21 anni arrestato lo scorso 6 ottobre nelle campagne di Villa Sant’Antonio.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Mogoro e del Reparto operativo di Oristano, in collaborazione con lo Squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta, avevano sequestrato una maxi piantagione di canapa per la produzione di marijuana: 800 piante con infiorescenze mature, di varia altezza, compresa tra i 30 e i 220 cm, occultata nella fitta vegetazione circostante. All’interno di grossi bidoni in plastica erano stati scoperti quasi 150 kg di sostanza stupefacente già raccolta e a vari gradi di essiccamento.

Secondo i militari avrebbero fruttato fino a 3 milioni di euro nella vendita al dettaglio.

Difeso dall’avvocato Gianfranco Siuni, Omar Boukri dovrà rispettare adesso l’obbligo di dimora a Senis.

Il giovane era dipendente dell’azienda zootecnica, al centro della vicenda che ha portato anche alla denuncia un allevatore originario di Nuoro, 44 anni, e un giovane di Ales, 21 anni, accusati di produzione, coltivazione e detenzione in concorso di sostanze stupefacenti.

Lunedì, 23 ottobre 2023

