Massama

Nuovi controlli della polizia penitenziaria a Massama, dopo la marijuana trovata nella posta



Continuanio i controlli della polizia penitenziaria con i cani antidroga all’interno del carcere di Massama, dopo la busta con marjiuana spedita per posta a un detenuto e scoperta lo scorso fine settimana.

Ieri mattina, grazie al fiuto del pitbull Krisnha sono state trovate 70 dosi tra marijuana e hashish. Il cane – adottato dal canile municipale di Sassari e addestrato per l’unità cinofila di stanza a Badu ‘e Carros, a Nuoro – ha segnalato qualcosa di strano per un detenuto che rientrava da un permesso. L’uomo è stato sottoposto a una perquisizione ed è stato lui stesso a estrarre la droga, contenuta in due involucri,che aveva nascosto nella parte finale dell’intestino.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il detenuto segnalato all’autorità giudiziaria.

“Continua inesorabilmente l’attività di polizia indirizzata al contrasto nell’introduzione, possesso, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti all’interno dei penitenziari sardi”, commenta il segretario generale regionale della Fns Cisl Giovanni Villa. “Il lodevole lavoro dei comandanti con le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria a disposizione, e con la collaborazione del reparto cinofili del Corpo gestito