Sedilo

Il sindaco Salvatore Pes chiede un incontro urgente in Prefettura con Provincia e Anas

Resta chiusa al traffico la corsia in direzione Nuoro della Statale 131 Dcn, tra gli svincoli nord e sud di Sedilo, a causa di un dissesto (dovuto alle piogge) del piano viabile all’altezza del km 13,600.

Il traffico è deviato sulla strada provinciale 24 e la viabilità urbana di Sedilo e questa situazione provvisoria ovviamente crea problemi nel centro del Guilcier.

“Si tratta della sicurezza delle persone. L’Anas si è impegnata per una facile soluzione alternativa nell’area antistante la frana, quindi non abbiamo posto nessuna limitazione”, dice il sindaco di Sedilo, Salvatore Pes, che ha firmato un’ordinanza che modifica la circolazione in viale Martiri della Libertà e viale San Giacomo. “Però ci preoccupa l’eccessivo carico di mezzi pesanti, che stanno danneggiando la strada”.

Pes ha fatto sapere che invierà al prefetto di Oristano una richiesta per tavolo tecnico urgente: “Chiederemo la presenza della Provincia e dell’Anas per trovare velocemente una soluzione”.