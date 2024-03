Oristano

Raccolta di fondi da venerdì 15 marzo a domenica 17

“Ogni uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo”: con questo slogan anche i soci e i volontari della sezione Ail di Oristano saranno in piazza per la campagna di Pasqua 2024.

“Il 15, 16 e 17 marzo chi sceglierà un uovo dell’Ail sosterrà la ricerca scientifica sui tumori del sangue e le attività della sezione oristanese”, spiega il presidente Paolo Casula, annunciando la presenza dei volontari con le uova in diverse località della provincia.

Il 15 e 16 marzo si potranno acquistare le uova di cioccolato dell’Ail nella farmacia di Paulilatino. Per tutti e tre i giorni, i volontari saranno ad Abbasanta, in piazza Parrocchia, e a Ghilarza, in corso Umberto, nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso e nella libreria Chiara e Stefy. Appuntamento anche a Norbello, il 16 e 17 marzo, in piazza Parrocchia.

Solo nella giornata di sabato 16 marzo il banco con le uova dell’Ail a Bosa, in piazza IV Novembre; a Busachi, nella farmacia in via Brigata Sassari; a Santu Lussurgiu, nella