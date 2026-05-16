Topolino torna a Cabras con la storia del Parco archeologico naturale del Sinis - Notizie

La storia millenaria della Sardegna diventa un fumetto, incontrando la magia di Topolino che, dopo un primo numero sulla storia dei Giganti, torna a parlare del Parco Archeologico del Sinis.In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, la Fondazione Mont'e Prama ha rinnovato la sua presenza con uno stand interamente dedicato alle meraviglie del Sinis.Il momento clou di quest'anno è stato la presentazione ufficiale, nella Sala del Fumetto, della nuova storia di Topolino con il numero 3677, realizzata in collaborazione con Panini Comics, che ha visto i celebri personaggi Disney tornare sul territorio di Cabras per svelare i segreti del Parco Archeologico Naturale del Sinis. La sceneggiatura della storia è stata curata da Bruno Enna e i disegni hanno la firma di Luca Usai. Entrambi gli autori durante la presentazione hanno espresso il loro entusiasmo per aver potuto dare sfogo all'estro creativo con la passione per un'isola che è anche la loro terra d'origine.La storia è divisa in tre episodi di 20 tavole ciascuno, di cui il primo numero presente in edicola già dallo scorso 13 maggio.In apertura dell'evento, i saluti dell'assessora regionale della Cultura, Ilaria Portas, che ha sottolineato quanto questa iniziativa rappresenti un esempio virtuoso di come il nostro patrimonio culturale possa essere reso affascinante e accessibile attraverso una storia."La nostra presenza a Torino, consolidata anno dopo anno, si arricchisce oggi di un linguaggio universale come quello di Topolino - afferma Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont'e Prama -. Portiamo al Salone non solo l'archeologia, ma un territorio vivo. Pensiamo soprattutto alle nuove generazioni, e nell'ottica di un ampio coinvolgimento alla condivisione del patrimonio culturale, siamo convinti che questa sia la via maestra per raggiungerle e solleticare...

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