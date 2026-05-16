La storia millenaria della Sardegna diventa un fumetto, incontrando la magia di Topolino che, dopo un primo numero sulla storia dei Giganti, torna a parlare del Parco Archeologico del Sinis.
In occasione del Salone Internazionale del Libro
di Torino, la Fondazione Mont'e Prama ha rinnovato la sua presenza
con uno stand interamente dedicato alle meraviglie del Sinis.
Il momento clou di quest'anno è stato la
presentazione ufficiale, nella Sala del Fumetto, della nuova storia
di Topolino con il numero 3677, realizzata in collaborazione con
Panini Comics, che ha visto i celebri personaggi Disney tornare sul
territorio di Cabras per svelare i segreti del Parco Archeologico
Naturale del Sinis. La sceneggiatura della storia è stata curata da
Bruno Enna e i disegni hanno la firma di Luca Usai. Entrambi gli
autori durante la presentazione hanno espresso il loro entusiasmo
per aver potuto dare sfogo all'estro creativo con la passione per
un'isola che è anche la loro terra d'origine.
La storia è divisa in tre episodi di 20 tavole
ciascuno, di cui il primo numero presente in edicola già dallo
scorso 13 maggio.
In apertura dell'evento, i saluti dell'assessora
regionale della Cultura, Ilaria Portas, che ha sottolineato quanto
questa iniziativa rappresenti un esempio virtuoso di come il nostro
patrimonio culturale possa essere reso affascinante e accessibile
attraverso una storia.
"La nostra presenza a Torino, consolidata anno
dopo anno, si arricchisce oggi di un linguaggio universale come
quello di Topolino - afferma Anthony Muroni, presidente della
Fondazione Mont'e Prama -. Portiamo al Salone non solo
l'archeologia, ma un territorio vivo. Pensiamo soprattutto alle
nuove generazioni, e nell'ottica di un ampio coinvolgimento alla
condivisione del patrimonio culturale, siamo convinti che questa
sia la via maestra per raggiungerle e solleticare...