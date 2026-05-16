- CAGLIARI, 16 MAG - Ambiente, diritti umani, energia, migrazioni e più generale il futuro della Terra sono i temi al centro della 13/a edizione di Life After Oil International Film Festival. È in programma sino al 20 giugno a Villanovaforru, in Marmilla.
Cinque giornate tra proiezioni di film, incontri
e spettacoli, per riflettere su problematiche riguardanti natura e
diritti negati, ma anche per mostrare e immaginare soluzioni per un
mondo più sostenibile e giusto. Oltre 600 opere iscritte, in
rappresentanza di 75 Paesi, 41 opere presentate, di cui 29 in
concorso e 12 fuori concorso, scelte dalla Commissione di
Selezione. Un'occasione di confronto per filmmaker di tutto il
mondo.
"Le opere pervenute, in linea con il cuore del
festival, ci spingono - spiega il direttore artistico Massimiliano
Mazzotta - a riflettere su temi legati all'ambiente e ai diritti
umani che sono strettamente interconnessi tra loro. In un mondo
condizionato dal consumismo, dalle guerre e dalle decisioni di
pochi individui, crediamo che stare insieme e creare reti ci
permetta di immaginare un futuro in cui gli esseri umani smettono
di delegare la propria vita a un sistema e riprendono in mano il
proprio destino".
Il Festival è organizzato dall'associazione Life
After Oil con il comune di Villanovaforru guidato da Maurizio
Onnis.
Cinque le sezioni competitive: lungometraggi,
cortometraggi ambiente e diritti umani, animazioni e world
panorama. Le proiezioni si terranno in Piazza Costituzione. "È il
mio ultimo Life After Oil Festival da sindaco - sottolinea Onnis -
e riflettendo su ciò che il festival stesso ha dato al paese, direi
questo: una grande educazione alla diversità. Avere qui, anche solo
per una settimana, gente di cinema proveniente da tutto il mondo
apre la nostra visione, ci aiuta ad...