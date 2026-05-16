(Adnkronos) - "In questo momento il tema del caro energia è al centro dell'agenda del governo, è un tema che interessa le imprese e i cittadini. Le ragioni del caro energia sono note, in grande parte legate a fattori esterni all'Italia, ma c'è una buona notizia: il governo e il Parlamento hanno messo a disposizione dei cittadini, delle imprese e degli enti locali una serie di strumenti per contrastare il caro energia. Quello che è necessario è fare squadra, serve maggiore coesione sociale per far si che questi strumenti vengano usati dai cittadini e dalle imprese. il ruolo del Gse è anche questo". Così, conversando con Adnkronos, Vinicio Vigilante, amministratore delegato di Gse, a margine del suo intervento a Capri Talks, il format di confronto realizzato da Spin Factor a Capri e che ha preso il via oggi.