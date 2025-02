Tony Effe e la collana Tiffany da 50mila euro a Sanremo

Tony Effe e la collana da 50mila euro a Sanremo: il siparietto con Carlo Conti

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, Tony Effe e Noemi hanno emozionato il pubblico con la loro interpretazione di "Tutto il resto è noia" di Franco Califano. Tuttavia, a catalizzare l'attenzione non è stata solo la performance, ma anche un curioso siparietto tra il cantante romano e il conduttore Carlo Conti.

Dopo l'esibizione, Conti si è avvicinato ai due artisti e ha scherzosamente fatto notare un particolare accessorio indossato da Tony Effe. Il rapper, infatti, aveva al collo una collana molto vistosa, un chiaro segnale di rivalsa nei confronti della produzione del Festival. Prima dell'inizio della serata, infatti, gli era stato vietato di indossare una catena d'oro a causa del marchio visibile sull'oggetto, una decisione che aveva scatenato la sua indignazione nei confronti della Rai.

Per aggirare il divieto e lanciare un messaggio provocatorio, Tony Effe ha deciso di presentarsi sul palco con un accessorio esclusivo: una collana a sciarpa in oro giallo firmata Tiffany, dal valore di ben 50mila euro. Il gesto non è passato inosservato, suscitando curiosità e discussioni tra il pubblico e i media.

L'episodio ha evidenziato ancora una volta l'estro e la personalità ribelle di Tony Effe, capace di trasformare un divieto in un'occasione per distinguersi e far parlare di sé. L'evento si è concluso con un momento di leggerezza, ma anche con un chiaro segnale del rapper: stile e provocazione possono andare di pari passo, anche sul palco dell'Ariston.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie