Un terremoto di magnitudo 6.7 della scala Richter si è verificato oggi domenica 9 novembre in Giappone. La scossa è stata rilevata alle 17.03 locali al largo del dipartimento di Iwate.

Un debole tsunami ha colpito la costa settentrionale del Paese dopo il sisma. A renderlo noto è stata l'agenzia meteorologica nipponica.

Lo tsunami ha raggiunto Miyako, nella prefettura di Iwate, alle 17:37 (0837 GMT), ma era così debole che l'Agenzia ha detto di non poterne valutare la magnitudo. Due minuti dopo, un'onda di 10 centimetri ha colpito Ofunato.