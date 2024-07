Terralba, Interfemme promuove un evento sui temi queer

Interfemme, un’associazione attiva nel campo del femminismo e della sensibilizzazione contro la violenza di genere, ha organizzato una stand-up comedy imperdibile presso il Teatro Comunale di Terralba. L’appuntamento, fissato per il 7 luglio, vedrà la partecipazione di due artiste comiche che affronteranno con audacia temi queer e femministi. Laura Pusceddu presenterà il suo show “Gonadi e altre parti del mondo”, mentre Valeria Pusceddu farà ridere il pubblico con “Ex Bambina prodigio”. Entrambe le performance promettono di mescolare umorismo tagliente con una profonda riflessione sui ruoli di genere, le sfide della femminilità e le dinamiche queer. L’evento, che inizierà domenica 7 luglio alle ore 19:30, si terrà nel Teatro comunale di Terralba, situato nell’ex Casa del Fascio. I biglietti sono disponibili al costo di 13 eurp e possono essere acquistati presso la sede dell’associazione Interfemme o direttamente online. Questa serata non è solo un’opportunità per divertirsi, ma anche per riflettere e dialogare su questioni sociali di fondamentale importanza. Interfemme, attraverso eventi culturali come questo, continua a

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie