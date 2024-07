Cuglieri, guasto alla condotta Abbanoa: rubinetti a secco

La riparazione del guasto alla condotta idrica di via Foghe, nel Comune di Cuglieri, è in fase di completamento e sarà ultimata entro oggi. Il guasto, individuato dalle squadre del pronto intervento di Abbanoa, ha reso necessario interrompere temporaneamente l’approvvigionamento idrico nelle borgate di Torre del Pozzo e S’Archittu. Durante l’esecuzione dei lavori, si sono verificati cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio, particolarmente nelle zone più alte delle due località. Il servizio idrico sarà ripristinato al termine dei lavori entro la giornata. I tecnici di Abbanoa cercheranno di anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione se l’intervento dovesse richiedere meno tempo del previsto. Una volta ripristinato il servizio, potrebbero manifestarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua causati dallo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Per segnalare eventuali anomalie, i cittadini possono contattare il servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Abbanoa si scusa per il disagio e ringrazia i residenti per la pazienza e la collaborazione durante i lavori di riparazione.

