La cooperativa sociale Ctr onlus di Cagliari è stata selezionata per gestire il Centro per l’Autonomia del Plus di Oristano. Un servizio orientato alla promozione dell’autonomia e al supporto delle persone con sofferenza mentale nel distretto oristanese.

Il servizio, che si svolge prevalentemente presso i locali di via Martiri del Congo a Silì, è rivolto a persone con sofferenza mentale. Ed è programmato come servizio distrettuale nell’ambito degli interventi previsti dal Plus – Distretto di Oristano.

“Il Centro per l’Autonomia è un servizio di tipo semi-residenziale che incentiva percorsi riabilitativi individualizzati, volti alla promozione della salute, alla prevenzione delle ricadute e ad evitare condizioni di marginalità, di esclusione sociale e ad attivare percorsi di natura socio-lavorativa – spiegano il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna e l’assessore ai Servizi sociali Carmen Murru -. I beneficiari sono inseriti in attività laboratoriali programmate settimanalmente, con attinenza alla cura del verde, musica, fumetto, escursionismo ed altre aree di intervento per il rafforzamento/consolidamento delle autonomie”.