Terminale portatile MetaTrader su Android

L'applicazione MetaTrader 4 per Android è una piattaforma di trading a tutti gli effetti adatta sia ai trader professionisti che ai principianti. Ti permette di allenare e formare strategie su un conto demo e utilizzarne uno reale, sul quale puoi guadagnare completamente.

Grazie al fatto che disponi di tutti gli strumenti necessari per questo, puoi visualizzare quotazioni di strumenti finanziari, fare trading da grafici, utilizzare ordini di mercato e pendenti ed eseguire molte altre operazioni sulla piattaforma. L'applicazione ti consente di visualizzare la cronologia completa delle operazioni per analizzare le tue transazioni e svilupparle in modo più attivo e di successo.

Funzionalità MetaTrader per Android

La piattaforma di trading MT4 Android è un set completo di strumenti per il trading Forex senza interruzioni. Puoi utilizzare grafici e indicatori interattivi, eseguire analisi tecniche qui ed eseguire qualsiasi transazione.

I principali vantaggi dell'app:

Tre tipi di grafici: linee spezzate, candele giapponesi o barre. I grafici possono essere ridimensionati e fatti scorrere.

I tempi variano da un minuto a un mese.

Analisi tecnica basata su 30 indicatori popolari. L'utente può aprire fino a 10 finestre con indicatori contemporaneamente.

Supporto per 24 oggetti analitici, comprese linee e forme geometriche.

Gli utenti ricevono le informazioni più preziose e aggiornate sui cambiamenti nei mercati finanziari e sugli eventi che possono influenzare il tasso di cambio e il profitto in generale. Il trader ha anche l'opportunità di utilizzare la posta elettronica sui server MetaTrader. Infine, la chat mobile è un altro luogo in cui puoi comunicare con altri professionisti, ricevere preziosi consigli, condividere esperienze e guadagnare ancora di più.

Funzioni di trading della piattaforma

Se hai già formato una strategia, sarà facile guadagnare utilizzando la piattaforma Android MetaTrader 5. Il sistema di trading mobile consente non solo di effettuare transazioni istantanee ma anche di lavorare con ordini pendenti: le richieste di trading vengono eseguite anche dopo che l'utente chiude l'applicazione. Inoltre, anche una posizione aperta può essere aggiustata e modificata per aumentare il reddito o ridurre le perdite.

Utilizza l'automazione del trading per liberare tempo per gestire più account. Puoi anche imparare dagli esperti utilizzando la funzione "copia" per seguire le loro tecniche, modelli, strategie e principi di analisi. Questo metodo di sviluppo ti consente di imparare molto e guadagnare allo stesso tempo.

Come iniziare a utilizzare MetaTrader 4 o MT5?

La stessa piattaforma di trading ma con alcune nuove funzionalità per i trader professionisti è l'applicazione MetaTrader 5. Il software può essere scaricato e installato gratuitamente. Scegli un account demo o registrati, effettua un deposito e inizia a guadagnare oggi!