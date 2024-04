Cronaca Gli agenti erano intervenuti per un falso allarme

Gli agenti erano intervenuti per un falso allarme



Sembrava che cercassero di forzare la porta di un appartamento in via Bosco Cappuccio, a Cagliari, magari per occuparlo abusivamente, e qualcuno ha chiamato la polizia.

In realtà nel gruppo al lavoro c’era anche il figlio della proprietaria della casa: dovevano semplicemente sostituire la porta difettosa.

Un falso allarme, insomma. Ma dopo aver chiarito l’equivoco, gli agenti hanno chiesto a tutti i documenti e hanno notato che una delle persone presenti cercava di allontanarsi e sparire in una delle stanze della casa.

L’uomo è stato raggiunto e identificato: 42 anni, già noto alle forze dell’ordine per altre vicende, aveva nel marsupio 34 involucri di plastica contenenti della polvere bianca, verosimilmente eroina o cocaina, e 300 euro in banconote di piccolo taglio.

Il 42enne è stato portato in Questura e dichiarato