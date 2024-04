Salute Dalla prossima settimana il corso del Consultorio familiare

Foto d'archivio

Ghilarza

In partenza la quarta edizione degli incontri di accompagnamento alla nascita organizzati dal Consultorio di Ghilarza, per le future mamme che partoriranno a giugno.

Gli otto appuntamenti avranno il via il 10 aprile e proseguiranno fino al 16 maggio, dalle 9 alle 10,30 al primo piano della sede del presidio, in via Santa Lucia 54.

Gli incontri coinvolgeranno tutti gli operatori del Consultorio, a seconda delle loro specifiche competenze.

Numerosi i temi da affrontare: ultima fase della gravidanza, parto, rientro al casa col nuovo nato, vita nella nuova famiglia.

Si parlerà inoltre del passaggio da coppia a coppia genitoriale e da donna a madre; dei sentimenti della donna in gravidanza e dello sviluppo della relazione con il bambino: tutti aspetti psicologici molto importanti in questa fase della vita della donna