Cronaca Carabinieri insospettiti dalle voci che circolavano in paese

Foto d'archivio

Assemini

Un ventenne disoccupato è finito agli arresti per aver trasformato la casa dei suoi genitori ad Assemini in una piazza di spaccio per la vendita di marijuana.

L’attività non era passata inosservata ai suoi compaesani, e le chiacchiere sono arrivate fino alla caserma dei carabinieri, che hanno voluto verificare la fondatezza dei pettegolezzi.

Con un appostamento vicino all’abitazione, i militari hanno notato il via vai dei clienti, che approfittavano dell’assenza dei familiari del giovane per fare acquisti.

Confermati i sospetti, si è deciso di perquisire l’abitazione. Sono state scoperte così oltre 25 dosi e una busta ancora da dividere di marijuana, un piccolo quantitativo di hashish e un bilancino di precisione e materiale vario, nonché denaro che si sospetta sia stato incassato con le vendite.

Il giovane è stato arrestato