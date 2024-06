Temperature in calo a Oristano, le previsioni meteo

Dopo il picco di 36 gradi registrato ieri, oggi a Oristano le temperature sono in calo con una massima prevista di 27 gradi. Secondo le previsioni degli esperti di 3bMeteo, la giornata sarà prevalentemente soleggiata a Oristano, con possibili nubi sparse al mattino. Le temperature oscilleranno tra i 27 gradi di massima e i 20 gradi di minima. I venti, moderati al mattino da Ovest-Nordovest, diventeranno tesi nel pomeriggio mantenendo la stessa direzione. Il mare sarà mosso. Tuttavia, il prossimo fine settimana, 22 e 23 giugno, potrebbe segnare un indebolimento dell’anticiclone. La Sardegna è attualmente abbracciata da un campo di alte pressioni che garantisce condizioni meteorologiche stabili e soleggiate in tutto il territorio. Oggi, sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con la presenza di nubi sparse solo al mattino. Sul litorale orientale, sul litorale meridionale e nelle zone interne meridionali, i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti saranno moderati dai quadranti nord-occidentali. Per

