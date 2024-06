Santa Giusta ricorda Francesca Enna, scomparsa a soli 16 anni

Questa sera, alle ore 18, nella basilica di Santa Giusta si terrà una Santa Messa dedicata alla memoria di Francesca Enna, la giovane tragicamente scomparsa 14 anni fa in un incidente stradale. La ragazza, all’epoca solo sedicenne, perse la vita in uno scontro avvenuto il 19 giugno 2010 in via Beato Angelico a Oristano, mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Il grave incidente causò traumi insormontabili per Francesca, che fu trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove purtroppo si spense a causa delle ferite riportate. La sua morte ha lasciato un vuoto immenso nella comunità di Santa Giusta. Lì era molto amata e stimata per il suo impegno nel gruppo folk locale e per il suo contributo alla valorizzazione delle tradizioni del paese. Negli anni successivi alla sua scomparsa, il paese ha organizzato diverse iniziative per onorare la memoria di Francesca Enna. Nel settembre 2010 la mostra fotografica “Femminas, dedicato a Francesca” fu un primo omaggio. Inoltre, Francesca era nota anche per la sua passione per lo sport

