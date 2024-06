San Vero Milis, dalla spiaggia di Su Pallosu emergono resti umani

Un importante ritrovamento ha confermato l’importanza storica della spiaggia di Su Pallosu, a San Vero Milis, dove sono stati scoperti resti umani presumibilmente appartenenti all’epoca romana. In particolare un teschio è emerso a seguito di smottamenti dell’area, riconosciuta come antico insediamento di popolazioni locali. I carabinieri del comando provinciale di Oristano hanno immediatamente informato la Soprintendenza regionale del Ministero della Cultura per un intervento urgente sul sito. Il rinvenimento è avvenuto nel pomeriggio lungo il litorale di San Vero Milis, non lontano dalla rinomata colonia felina della zona. L’allarme è stato dato da alcuni bagnanti, che hanno segnalato la scoperta ai militari dell’Arma. Dopo un accurato sopralluogo, i carabinieri hanno confermato che i resti potrebbero appartenere a un individuo vissuto in epoca romana. Di conseguenza, è stata presa la decisione di informare la Soprintendenza archeologica di Cagliari e Oristano riguardo al ritrovamento. Quest’area è nota per le sue tracce di antichi insediamenti romani, e quanto scoperto sarà oggetto di studio approfondito da parte degli archeologi per comprendere meglio la

