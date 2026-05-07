Teatro, storia di un'amicizia con Le Nostre Donne di Assous - Notizie

Storia di un'amicizia con Le Nostre Donne di Eric Assous, Premio Molière 2010 per L'Illusione Coniugale. La pièce è in cartellone il 13 maggio alle 20.30 al Centrale di Carbonia, il 14 alle 21 al Cine/Teatro Olbia, il 15 alle 20.30 al Costantino di Macomer, il 16 alle 21 al Teatro del Carmine di Tempio Pausania e il 17 alle 21 al Teatro Civico "Gavì Ballero" di Alghero per la Stagione di Prosa Cedac."Le Nostre Donne parla di tre uomini, tutti professionisti affermati, ma con un rapporto complicato con le donne - spiega Enzo Paci, protagonista sulla scena con Luca Bizzarri e Antonio Zavatteri - è una commedia brillante e amara su un tema complesso e purtroppo attuale come il femminicidio". Una trama spiazzante e surreale, in cui una notizia inattesa rischia di sconvolgere le esistenze dei tre amici, e li costringe a riflettere sulle rispettive situazioni sentimentali, ma anche sulla sincerità e profondità di quel legame fatto di fratellanza e solidarietà virile. "La necessità di confrontarsi con la realtà mette in crisi la lunga amicizia, nata tra i banchi del liceo - spiega l'artista ligure dalla spiccata vis comica, una carriera fra teatro e cinema - davanti a questioni gravi e importanti, questi patti scritti sulla sabbia si dissolvono, e gli esseri umani rivelano la propria vera natura".In scena tre personaggi: "io interpreto Paul, un medico, felicemente sposato con due figli, apparentemente il più equilibrato - dice Bizzarri - Luca fa Max, un radiologo, disilluso dall'amore, che vive solo, circondato dalla sua musica e dalle sue ossessioni, e Antonio è Simon, parrucchiere di successo, il più materialista e disinvolto; le donne, assenti sulla scena, sono costantemente al centro dei pensieri e dei discorsi".Insomma, una commedia...

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