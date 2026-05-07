Storia di un'amicizia con Le Nostre Donne di Eric Assous, Premio
Molière 2010 per L'Illusione Coniugale. La pièce è in cartellone il
13 maggio alle 20.30 al Centrale di Carbonia, il 14 alle 21 al
Cine/Teatro Olbia, il 15 alle 20.30 al Costantino di Macomer, il 16
alle 21 al Teatro del Carmine di Tempio Pausania e il 17 alle 21 al
Teatro Civico "Gavì Ballero" di Alghero per la Stagione di Prosa
Cedac.
"Le Nostre Donne parla di tre uomini, tutti
professionisti affermati, ma con un rapporto complicato con le
donne - spiega Enzo Paci, protagonista sulla scena con Luca
Bizzarri e Antonio Zavatteri - è una commedia brillante e amara su
un tema complesso e purtroppo attuale come il femminicidio". Una
trama spiazzante e surreale, in cui una notizia inattesa rischia di
sconvolgere le esistenze dei tre amici, e li costringe a riflettere
sulle rispettive situazioni sentimentali, ma anche sulla sincerità
e profondità di quel legame fatto di fratellanza e solidarietà
virile. "La necessità di confrontarsi con la realtà mette in crisi
la lunga amicizia, nata tra i banchi del liceo - spiega l'artista
ligure dalla spiccata vis comica, una carriera fra teatro e cinema
- davanti a questioni gravi e importanti, questi patti scritti
sulla sabbia si dissolvono, e gli esseri umani rivelano la propria
vera natura".
In scena tre personaggi: "io interpreto Paul, un
medico, felicemente sposato con due figli, apparentemente il più
equilibrato - dice Bizzarri - Luca fa Max, un radiologo, disilluso
dall'amore, che vive solo, circondato dalla sua musica e dalle sue
ossessioni, e Antonio è Simon, parrucchiere di successo, il più
materialista e disinvolto; le donne, assenti sulla scena, sono
costantemente al centro dei pensieri e dei discorsi".
Insomma, una commedia...
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