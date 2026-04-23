Teatro e danza si incontrano in Una giornata qualunque di Gregorio Samsa - Notizie

Teatro e danza si incontrano in Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa. Scritto e diretto da Eugenio Barba, Lorenzo Gleijeses e Julia Varley, lo spettacolo è in cartellone domenica 26 aprile, alle 19, al Teatro Massimo di Cagliari per la rassegna Questioni di Stile organizzata dal Cedac.L'attore, autore e regista partenopeo Lorenzo Gleijeses interpreta un immaginario danzatore omonimo del protagonista de La Metamorfosi di Kafka: Gregorio Samsa. "Lo osserviamo svolgere la sua routine quotidiana mentre interagisce con una tecnologia pervasiva. Lo scopriamo dibattersi nella sua creatività, i cui risultati memorizza in vista di un imminente debutto».Un gioco di specchi tra arte e vita dove l'esistenza del protagonista, prigioniero della necessità di migliorare la sua performance attraverso un'estenuante ripetizione delle sequenze di una coreografia, rimanda alla surreale e tragica vicenda del personaggio inventato dallo scrittore boemo, che una mattina scopre di essersi trasformato in un insetto e cerca dapprima di nascondersi e poi di comunicare con il mondo anche in quella nuova forma, suscitando inevitabilmente disgusto e stupore.Storia di un danzatore alle prese con le proprie insicurezze e con il desiderio di dimostrare il proprio talento e la propria bravura, ammaliando il pubblico con la propria arte: il moderno Gregorio Samsa perduto nella sua ossessione, si ritrova - come sottolinea Gleijeses nelle sue note di regia - come sperduto in un limbo in cui si erodono i confini tra reale e immaginario, lavoro e spazio intimo, tra teatro e vita quotidiana. Si scontrano, allora, le esigenze del mondo esterno e le sue profonde necessità personali». E conclude: «I movimenti che Gregorio prova senza posa sono frutto di un impegno professionale e di un lavoro di concezione minuzioso tale da acquisire una ponderatezza e un equilibrio che...

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