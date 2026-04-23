Teatro e danza si incontrano in Una giornata qualunque del
danzatore Gregorio Samsa. Scritto e diretto da Eugenio Barba,
Lorenzo Gleijeses e Julia Varley, lo spettacolo è in cartellone
domenica 26 aprile, alle 19, al Teatro Massimo di Cagliari per la
rassegna Questioni di Stile organizzata dal Cedac.
L'attore, autore e regista partenopeo Lorenzo
Gleijeses interpreta un immaginario danzatore omonimo del
protagonista de La Metamorfosi di Kafka: Gregorio Samsa. "Lo
osserviamo svolgere la sua routine quotidiana mentre interagisce
con una tecnologia pervasiva. Lo scopriamo dibattersi nella sua
creatività, i cui risultati memorizza in vista di un imminente
debutto».
Un gioco di specchi tra arte e vita dove
l'esistenza del protagonista, prigioniero della necessità di
migliorare la sua performance attraverso un'estenuante ripetizione
delle sequenze di una coreografia, rimanda alla surreale e tragica
vicenda del personaggio inventato dallo scrittore boemo, che una
mattina scopre di essersi trasformato in un insetto e cerca
dapprima di nascondersi e poi di comunicare con il mondo anche in
quella nuova forma, suscitando inevitabilmente disgusto e
stupore.
Storia di un danzatore alle prese con le proprie
insicurezze e con il desiderio di dimostrare il proprio talento e
la propria bravura, ammaliando il pubblico con la propria arte: il
moderno Gregorio Samsa perduto nella sua ossessione, si ritrova -
come sottolinea Gleijeses nelle sue note di regia - come sperduto
in un limbo in cui si erodono i confini tra reale e immaginario,
lavoro e spazio intimo, tra teatro e vita quotidiana. Si scontrano,
allora, le esigenze del mondo esterno e le sue profonde necessità
personali». E conclude: «I movimenti che Gregorio prova senza posa
sono frutto di un impegno professionale e di un lavoro di
concezione minuzioso tale da acquisire una ponderatezza e un
equilibrio che...
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