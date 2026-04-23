Sondaggio politico, crescono Fratelli d'Italia Pd e M5S. Conte 'vince' le primarie

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia prende il largo, il Pd e il Movimento 5 Stelle crescono. Sono i dati del sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta con le intenzioni di voto oggi, 23 aprile 2026, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito e guadagna ulteriore terreno. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, cresce dell'1,5% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 7 aprile e si attesta al 28,8%, seguito dal Pd al 22,5%. I dem della segretaria Elly Schlein guadagnano lo 0,2%. Passo avanti del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che passa dall'11,7% al 12,2%.

Forza Italia è all'8,6% e cede lo 0,2%, stabile la Lega all'8,3%. Nessuna variazione per Alleanza verdi sinistra al 6,5%, mentre Futuro nazionale di Roberto Vannacci è al 3,6% (+0,2%). Azione è al 3% (-0,2%), Italia viva al 2,5 % (+0,1%). Infine +Europa è all'1,7% e cede lo 0,2% mentre Noi moderati è allo 0,8%(+0,1%).

Capitolo coalizioni: il centrodestra è al 46,5% e sale dell'1,4%, mentre il centrosinistra è stabile al 30,7%. Il campo largo, invece, è al 45,4%, in crescita dello 0,6%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 44,9% (in crescita dello 0,2% rispetto all'ultima rilevazione).

Se si votasse oggi per le primarie, secondo gli elettori del campo largo, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, sarebbe in vantaggio, con il 36,9% dei voti sulla segretaria del Pd Elly Schlein che si attesterebbe al 32,5%.

In generale, sempre per gli elettori della eventuale coalizione di centrosinistra, nella corsa a sei a vincere sarebbe Giuseppe Conte con il 33,5%, Elly Schlein arriverebbe seconda con il 23,2%, poi Pierluigi Bersani con il 13%, Matteo Renzi con il 6,2%, Angelo Bonelli con il 3,6% e Nicola Fratoianni con lo 0,8%.