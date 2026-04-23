Si apre ufficialmente la fase operativa dell'Area marina protetta
di Capo Spartivento, con la prima giornata istituzionale ospitata
al Chia Laguna. Un passaggio atteso, che segna l'inizio concreto
delle attività di tutela e gestione dopo un percorso lungo oltre 12
anni.
"Questo è solo l'inizio: l'Area Marina Protetta
nasce da un percorso lungo e condiviso - afferma la sindaca di
Domus de Maria e presidente dell'AMP, Maria Concetta Spada - che
oggi si traduce in un passaggio concreto per il territorio. Abbiamo
lavorato per anni insieme al Ministero e alla comunità per arrivare
a questo risultato, con l'obiettivo di tutelare un patrimonio unico
e trasformarlo in una leva di sviluppo. Da oggi si aprono nuove
opportunità: per le imprese locali, per un turismo più sostenibile
e per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Vogliamo che
questo mare sia vissuto, compreso e rispettato, generando benefici
reali anche in termini di benessere, salute e fruizione durante
tutto l'anno".
Presente a Chia il sottosegretario dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro: "L'Area Marina
Protetta di Capo Spartivento rappresenta un passaggio importante: è
l'ultima istituita in Italia e la settima in Sardegna, una regione
che oggi si conferma quella con il maggior numero di aree marine
protette nel Paese insieme alla Sicilia. È un risultato che va
riconosciuto e valorizzato, perché consolida il ruolo della
Sardegna come avamposto della tutela della biodiversità nel
Mediterraneo. Un passaggio centrale sarà proprio il rafforzamento
del ruolo delle aree marine protette, che fino ad oggi hanno
sofferto una minore riconoscibilità istituzionale rispetto ai
parchi nazionali, sia in termini di governance sia di capacità
finanziaria e assunzionale.
L'obiettivo è colmare questo divario, garantendo
strumenti più adeguati per una gestione efficace e duratura".
L'assessora regionale della...
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