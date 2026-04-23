Quarantatré milioni di tonnellate di merci nei porti sardi e
crescita del 3% rispetto all'anno precedente. E poi 286mila Teus
nel comparto contenitori (+36% a livello regionale) e oltre 6
milioni e 430mila passeggeri e circa 679mila crocieristi. Sono
alcuni numeri degli scali dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna che emergono dalla relazione annuale e dal
bilancio consuntivo 2025, approvati oggi dal Comitato di
gestione.
Un anno segnato dal rinnovo degli organi di
vertice. Sul fronte infrastrutturale, rilevanti gli interventi nel
Porto Canale di Cagliari: procedono i lavori del nuovo Terminal
Ro-Ro e le opere di infrastrutturazione connesse alla viabilità e
alla logistica. Avanzano anche i lavori nel porto di Oristano -
Santa Giusta, con la realizzazione del centro servizi per la
logistica agroalimentare, nello scalo di Porto Torres per
l'Antemurale di Ponente e le manutenzioni ordinarie e straordinarie
in tutti gli altri porti di competenza (Arbatax, Olbia, Golfo
Aranci, Santa Teresa, Portovesme e Sarroch).
Grande attenzione rivolta anche ai temi della
sostenibilità ambientale ed energetica. Sul piano del lavoro, a una
crescita del numero dei lavoratori pari al 17 per cento rispetto al
biennio precedente (da 651 occupati del 2023 a 765 del 2025), si
aggiungono segnali positivi sulle prospettive occupazionali.
Relativamente alla valorizzazione del patrimonio
demaniale, dalla ricognizione annuale risultano circa 380
concessioni per una riscossione annuale che si attesta sui 12
milioni e 839 mila euro di canoni. Approvato anche il bilancio
consuntivo 2025: conti finale di 72 milioni e 850 mila euro con un
incremento di circa 1 milione e 600 mila euro di entrate correnti
rispetto al 2024 (+2,25 %). In crescita anche le uscite, che
salgono del 2,64 per cento rispetto al 2024, pari a poco più di 40
milioni e...
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